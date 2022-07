Cum arata singura banca de sange si primul centru de transfuzii veterinar din Moldova de la Iasi

Incepe complexul proces de recoltare de sange pentru completarea bazei de date si a stocurilor. Pot dona, in special, cainii cu varste cuprinse intre un an si opt ani, cu greutatea mai mare de 20 de kilograme, care au toate vaccinurile facute si sunt deparazitati la zi. Facultatea de Medicina Veterinara a Universitatii de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV) anunta deschiderea bancii de sange si a centrului de transfuzii veterinar in cadrul Spitalului clinic pentru animale ... citeste toata stirea