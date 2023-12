Primaria Iasi pastreaza o tacere suspecta privind modul in care au fost cheltuiti 7,5 milioane euro din bani publici. Aceasta suma a fost alocata pentru Campionatul Mondial de Esports din luna august. "Ziarul de Iasi" nu poate obtine aceste date decat printr-o actiune in instanta, intrucat municipalitatea a incalcat Legea privind accesul liber la informatii de interes public. Astazi se implinesc 90 de zile de la momentul in care ZDI a solicitat informatii privind cheltuielile legate de Esports. ... citeste toata stirea