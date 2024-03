Cum au disparut documentele fostei Securitati de la Iasi. Agentii SRI au dat vina pe un general de contraspionaj

Zilele revolutiei din 1989 sunt invaluite in negura in ceea ce priveste actiunile Securitatii din Iasi. Cea mai mare parte a arhivei Securitatii despre ceea ce s-a intamplat la Iasi in prioada lunii decembrie 1989 a disparut subit, in disparitia documentelor fiind implicata celebra Unitate Anti KGB - UM 0110 Bucuresti. Faptul reiese dintr-o circulara a Serviciului de Informatii Roman care a cerut filialei din Iasi, in anul 1991, sa predea arhiva. Fostii securisti de la Iasi au raspuns ca, in ... citește toată știrea