Agentia Nationala de Integritate a anuntat miercuri ca Maria Tereza Rugina, consilier local PNL in cadrul Consiliului Local al orasului Harlau, judetul Iasi, se afla in conflict de interese."In calitate de consilier local, a participat la deliberarea si adoptarea Hotararii C.L.al orasului Harlau din data de 29 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentantilor C.L. in Comisia de evaluare a probei de ... citeste toata stirea