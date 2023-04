O noua constructie din zona protejata a Iasului a intrat in vizorul procurorilor. Este vorba despre o cladire amplasata pe stradela Armeana nr. 2, in zona din spatele Halei Centrale. Federatia Agro Propact a sesizat, saptamana trecuta, mai multe organe de cercetara penala si solicita verificari privind modul in care a fost edificata constructia.Proiectul apartine unui cadru didactic care are in proprietate un teren cu o suprafata de doar 186 mp. Potrivit sesizarii Propact, cu toate ca ... citeste toata stirea