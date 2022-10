Cum explica seful Wizz Air intarzierile avioanelor sale pe Aeroportul din Iasi

In ultima vreme, la fel ca si in alte aerogari de pe continent, Aeroportul Iasi a inregistrat unele intarzieri in programul de zbor. Miercuri dimineata, cursa Wizz Air spre Londra a avut una dintre cele mai mari intarzieri, 4 ore si jumatate intre ora de plecare si cea de decolare. Reprezentantii companiei au explicat pasagerilor ca urma sa vina un echipaj din Republica Moldova care sa preia avionul spre destinatie. Aeronava a decolat la ora 11.Incidentul a avut loc chiar in timp ce ... citeste toata stirea