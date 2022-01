Cum functiona 'fabrica' de permise false de la Iasi

Oamenii legii de la Iasi au descoperit, in urma unui control in traficul rutier, o "fabrica" de permise auto false. Falsificatorul, care este din Tg. Frumos, Iasi, cerea cate 1.000 de euro pentru fiecare permis falsificat, dar furniza si acte suplimentare, care sa nu trezeasca eventuale banuieli ale politistilorPotrivit oamenilor legii, in octombrie 2020, un sofer a fost oprit pe raza satului Braesti de un echipaj de politie aflat in patrulare. A prezentat pentru control un permis de ... citeste toata stirea