Cum ii afecteaza temperaturile extreme si pe cei ramasi acasa: doua cazuri grave internate la Parhon

Medicii ieseni atrag atentia asupra faptului ca exista victime ale caniculei si in randul batranilor care nu au iesit din casa. La Spitalul "Dr. C. I. Parhon" medicii ingrijesc doi pacienti care au fost adusi in stare grava, cu deshidratare severa, care sunt imobilizati la pat de afectiunile de care sufera.Dupa stabilizarea lor, specialistii au determinat si faptul ca pacientii aveau un nivel ridicat al sodiului in sange si spun ca in aceasta perioada, mai ales in zilele cu temperaturi ... citeste toata stirea