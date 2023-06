Centrul regional de tranzit al Postei va fi mutat de la Iasi in judetul Neamt, a scris astazi ZDI, institutia avand deja un teren disponibil in zona Castelului de apa: investitia va fi de circa un milion de euro. Astfel, 100 de salariati ar putea fi afectati de aceasta masura.Adrian Covasnianu, fost secretar de stat in Minsiterul Transporturilor, spune ca aceasta relocarea este determinata de avansul in executia autostrazii A7 si de incertitudinea realizarii autostrazii A8."Mutarea ... citeste toata stirea