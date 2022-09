Cum isi rotunjeste veniturile sefa Curtii de Apel Iasi: 368.000 lei dintr-un foc

Cei mai castigati magistrati in urma unor proiecte derulate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pe bani europeni par a fi cativa presedinti de Curti de Apel din tara si presedinti de sectii. Ei au fost rasplatiti de Consiliu cu importante sume de bani, judecatorii sefi de instante fiind invitati sa participe si sa tina cursuri ca experti in diverse proiecte. Cu totii au promovat in actualul mandat al CSM.Astfel, presedintele Curtii de Apel Alba Iulia, Liviu Gheorghe Odagiu, ales ... citeste toata stirea