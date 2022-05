Cum loveste razboiul la Iasi. Scaderi drastice la vanzarea apartamentelor. Cresteri la terenuri

Piata imobiliara ieseana a inregistrat un recul puternic in luna aprilie. Cresterea preturilor la materiale de constructii si razboiul din Ucraina sunt doua dintre motivele principale identificate de specialistii imobiliari consultati de "Ziarul de Iasi". Primul motiv a dus la o explozie a preturilor apartamentelor noi "la cheie" in ultimele luni, iar razboiul din tara vecina i-a determinat pe unii cumparatori sa amane momentul achizitiei. Si in aprilie 2021 a fost o scadere a numarului de ... citeste toata stirea