Cum ne afecteaza razboiul: cat importa si exporta Iasul in Rusia, Ucraina si Belarus

Desi legaturile economice ale Iasului cu Rusia, Belarus sau Ucraina par sporadice, cifrele oficiale privind schimburile comerciale ajung la niveluri surprinzatoare. Potrivit datelor statistice, Iasul a importat in zece luni bunuri de 56,4 milioane euro din Ucraina, Rusia si Belarus. In acelasi timp, in cele trei state au fost trimise de la Iasi marfuri de numai 13 milioane de euro, rezultand un deficit de circa 43 milioane euro. Potrivit Buletinului Statistic Lunar al Judetului, analizat de