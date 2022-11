Cum poarta Consiliul Judetean de doi ani pe drumuri o firma care a prestat servicii pentru elevi

O firma a trebuit sa apeleze la justitie pentru ca institutiile statului plimba hartiile intre ele cu incetinitorul. Nici instantele nu par a se misca prea repede, trecand deja mai bine de un an de la inceputul procesului de pretentii.In 2020, Elas Trans SRL asigurase transportul unor elevi catre diferite institutii de invatamant, costul urmand sa fie achitat in cote egale de catre scoli si Consiliul Judetean. Scolile si-au indeplinit obligatia, nu insa si institutia judeteana. Factura, in ... citeste toata stirea