Cum poate sa-ti ia iubitul casa cu "ajutorul" Primariei? Calvarul unei iesence: s-a luptat un deceniu sa-si ia proprietatea inapoi

100.000 de euro daune morale si inca pe atat, daune materiale. Acestea sunt despagubirile pe care spera sa le obtina o ieseanca, dupa aproape zece ani de procese in care a luptat sa-si recupereze bunurile - o casa, construita din banii obtinuti prin munca in strainatate, si o suprafata de teren de 300 de metri, care ii fusese atribuita de Primaria Ciurea. In timp ce ea muncea in strainatate si ii trimitea bani iubitului ca sa construiasca locuinta, acesta s-a casatorit cu o alta femeie si, cu ... citeste toata stirea