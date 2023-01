Cum pot fi reclamati cei care arunca ilegal deseuri. Doua aplicatii folositoare

Deseuri aruncate ilegal sau colectarea acestora intr-un mod incorect la containere duc la un grad mare de poluare a aerului in Iasi. "TrashOut" si "Strop de aer" sunt doua proiecte al caror scop este constientizarea gradului mare de poluare din ultimii ani si ii poate face pe iesenii mai responsabili.TrashOut, aplicatia prin care iesenii pot semnala deseuri aruncate ilegalTrashOut este o aplicatie care are drept obiectiv strangerea deseurilor aruncate la intamplare. Este creata in contextul ... citeste toata stirea