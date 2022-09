Cum puteti obtine un aparat de oxigen de la Casa de Sanatate

Iesenii care sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si care au anumite afectiuni ce necesita folosirea unor dispozitive medicale, cum ar fi proteze, scaun rulant sau alte echipamente care i-ar ajuta in gestionarea bolii de care sufera, pot beneficia de acestea adresandu-se Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS). In 2020 bugetul alocat pentru dispozitivele medicale a fost de 7.269.000 lei, iar in 2021 a ajuns la 7.961.730 lei. In anul 2022 bugetul alocat pana in ... citeste toata stirea