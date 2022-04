Cum puteti participa la Concursul "Mihail Sadoveanu"

Muzeul National al Literaturii Romane Iasi da startul inscrierilor la Concursul National de Proza "Mihail Sadoveanu". Concursul este destinat autorilor de orice varsta, fara debut editorial. In competitie se pot inscrie atat autorii romani, cat si cei care traiesc in afara granitelor tarii. Concursul isi propune sa descopere talente literare si sa sustina creatia literara contemporana.Cei interesati pot trimite o singura lucrare in proza, in trei exemplare, inclusiv fragmente de roman, de ... citeste toata stirea