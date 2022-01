Cum rezista Teiul lui Eminescu, vechi de aproape sase secole. Fenomenul biologic rar care il ajuta sa supravietuiasca

Vechi de aproape sase secole, Teiul lui Eminescu atrage si in prezent mii de turisti curiosi sa vada locul in care marele poet era inspirat pentru creatiile sale literare. Unul dintre cei mai importanti arbori monument din Romania si simbol al orasului Iasi, "teiul lui Eminescu" rezista inca in Parcul Copou, desi are o varsta care se apropie de 600 de ani. Teiul supravietuieste astazi gratie unui fenomen biologic rar, care a permis unor radacini sa creasca prin interiorul trunchiului putrezit, ... citeste toata stirea