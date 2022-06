Cum sa depasesti cu umor criza varstei de mijloc

O comedie savuroasa, care te binedispune dar, in acelasi timp, iti lasa si cateva semne de intrebare legate de viata personala. Dupa ce razi in compania celor trei actori, Andreea Mateiu, Octavian Strunila si Leonid Doni, care au pus in scena spectacolul "Barbatii la 40, femeile la 43", nu poti sa nu te intrebi, macar o secunda, cum ti-au fost anii pana la mijlocul vietii sau ce ai facut pana in acel moment. Sau pana in orice clipa care ti-a jalonat trecerea prin lume, oricare ar fi ea. ... citeste toata stirea