O ieseanca a apelat la o modalitate ingenioasa pentru a fura din magazine: taierea sistemelor antifurt cu un cleste de unghii. Metoda nu a fost insa infailibila, iar tanara a ajuns in fata instantei.In seara zilei de 16 iunie 2021, Loredana Cojocaru a mers la un magazin din complexul Palas Mall si a cerut doua perechi de patofi sport pentru a le proba. A intrat cu pantofii in cabina, iar dupa 10 minute a iesit si s-a indreptat direct catre iesire.Vanzatoarea a sesizat insa ca in cabina se