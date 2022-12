Cum sa furi o padure cu totul? S-a intamplat la Iasi: a doborat si vandut, timp de 7 ani, 40.000 de copaci maturi

Pus administrator al unei paduri particulare, un iesean din Prisacani a intrat cu drujba in ea, doborand-o la pamant. Timp de 7 ani, a exploatat-o "la ras". "Acum e distrusa, da-o in..., ce e 12 hectare! Am 19 acolo, le faram eu si pe alea, nu mai dureaza mult! Am taiat 12 hectare rase! Numai cioate au mai ramas!", i-a spus cu cinism unui prieten. A trecut si la padurea vecina, a statului.Culmea, tot el depunea sesizari la politie, plangandu-se ca nu mai poate face fata hotilor de lemne. ... citeste toata stirea