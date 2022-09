Cum sa judeci un caz in care sotia se plange de violentele sotului, este evident speriata, dar nu are dovezi?

Judecatorii din Raducaneni au trebuit sa decida cat de grave sunt agresiunile de care o femeie isi acuza concubinul. Femeia nu a prezentat in instanta certificate medico-legale, iar martorii nu asistasera la niciun scandal. De cealalta parte, barbatul isi acuza iubita ca-si neglijeaza copiii. Pana la urma, magistratii au suflat si in iaurt, emitand un ordin de protectie.M.L. a reclamat Judecatoriei faptul ca S.V., deosebit de gelos, a lovit-o in mai multe randuri, inclusiv de fata cu cele dou ... citeste toata stirea