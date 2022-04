Cum sa te judeci ani de zile doar ca sa mai iesi din inchisoare

Detinutul acuza ca a facut bronsita cronica tabagica dupa un accident al dubei in care se aflaUn detinut cere despagubiri de 100.000 de lei pentru suferintele care i-ar fi fost pricinuite in urma unui accident in care a fost implicata duba cu care era transportat. El reclama ca ar fi fost lipsit de tratamentul necesar, starea sa de sanatate agravandu-se. Nu a reusit deocamdata sa-i convinga pe judecatori.In februarie 2019, autospeciala cu care era transportat s-a tamponat cu un autoturism ... citeste toata stirea