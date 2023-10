Familia Ionescu din Iasi este instarita si a reusit sa isi cumpere o casa scumpa, de 1,5 mil. de euro, dar si o masina de 150.000 de euro. Familia Ionescu plateste deja impozit pentru ele, insa peste cateva luni va trebui sa plateasca si un impozit special: peste 3.000 de euro pentru ambele bunuri pe care le au in proprietate."Taxa pe lux" este prevazuta in pachetul de masuri fiscal-bugetare pentru care Guvernul Ciolacu si-a asumat raspunderea in Parlament zilele trecute, pe 26 septembrie, ... citeste toata stirea