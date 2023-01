Cum se calculeaza despagubirile pentru o casa demolata de comunisti. Exemplu concret din Iasi

Magistratii Tribunalului au dublat despagubirile acordate unui iesean pentru casa demolata in perioada comunista. Banii acordati initial de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor n-ar fi echivalat nici cu pretul unei camere de camin muncitoresc.Dupa aparitia legii 10/2001 a imobilelor nationalizate, un iesean solicitase retrocedarea casei ce apartinuse mamei sale si a terenului aferent, in suprafata de 224 mp. In 2006, Primaria propusese acordarea de despagubiri pentru casa ... citeste toata stirea