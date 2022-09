Cum se calculeaza mediile anuale ale elevilor in noul an scolar, impartit pe module?

Noul an scolar va fi structurat pe module, iar mediile disciplinelor se vor incheia la final de an. Pentru ca nu mai exista cele doua semestre, la final de an scolar, in iunie 2023, va fi calculata media finala a fiecarei discipline prin media aritmetica a notelor obtinute pe parcursul perioadelor de invatare.Noul Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) a fost publicat luna trecuta in Monitorul Oficial. La articolul 109, alineatul 1 este ... citeste toata stirea