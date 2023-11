Cosette Chichirau a anuntat astazi numele noului partid politic in care va active - Curaj pentru Romania. Fosta sefa a USR Iasi a enumerat, intr-o postare pe Facebook, si principalele obiective ale noii formatiuni."Astazi, partidul "CURAJ pentru Romania" isi deschide portile pentru inscrieri in toate judetele Romaniei si in Bucuresti. De ce un alt partid? Pentru ca te-ai saturat de candidati slabi, de impostura si promisiuni incalcate. Pentru ca intre incompetenta guvernantilor si haosul ... citeste toata stirea