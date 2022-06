Cum se trucheaza un concurs la stat. Nume grele din administratie si din mediul de afaceri iesean

Procurorii au aratat cum a fost trucat concursul pentru postul, nou creat, de sef serviciu artistic la Scoala de Arte. Toata mascarada a fost pusa in scena pentru iubita patronului Conest SA. Directorul Scolii de Arte, Vlad Baba, interceptat de DNA, despre intalnirea cu acesta: "Am fost la Vio, la penthouse acolo! Am mancat alaltaieri seara, pici jos, frate! Pici jos, repet, smecher de smecher!". Nici rectorul Universitatii de Arte nu a reusit sa-i schimbe parerea lui Baba care ar fi urmarit o ... citeste toata stirea