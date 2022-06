Cum stau podurile din Iasi, luate unul cate unul: Pasajul Alexandru cel Bun e cel mai erodat

Prabusirea unui pod in judetul vecin readuce in atentie starea acestor constructii - numite si lucrari de arta - din municipiul Iasi. Le putem pune in doua categorii: podurile peste Bahlui si pasajele peste calea ferata (sau superioare).Caile de acces peste raul care strabate orasul au fost modernizate odata cu refacerea cailor de rulare pentru tramvaie. Podul din Tudor Vladimirescu a avut cele mai consistente interventii in acest sens. Pe de alta parte, Podul de Piatra - cel nou - este cel ... citeste toata stirea