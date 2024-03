Cum te pot baga prietenii in puscarie. Ajutat de amici sa plece cu masina, desi abia se tinea pe picioare

Un iesean a fost adus de prieteni pana in pragul puscariei. Acestia s-au dat peste cap pentru a-l ajuta sa urce la volan, desi era beat cui.In 2019, in ziua de sf. Nicolae, Andrei Ursache venise in vizita la un prieten din Macaresti, Prisacani. Asteptandu-se sa bea, venise cu microbuzul. A baut cu prietenul sau bere, vin si coniac. Ulterior, au plecat impreuna la un club din Raducaneni, unde au mai baut coniac. Spre seara, Ursache a vrut sa-si porneasca masina, un Fiat Punto, pe care si-l ... citește toată știrea