Cum te poti testa gratis daca nu ai un medic de familie in judet?

Persoanele care nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie sau care nu au medic de familie in judet, pot solicita sa fie testate la domiciliu in cazul in care prezinta simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2.Astfel, persoanele care au simptome ca tuse, febra, dureri musculare, pierderea gustului si a mirosului, trebuie sa acceseze si sa compleze date in platforma CaPeSaRo (https://capesaro.gov.ro/testare_covid.php).Pe langa nume, prenume si CNP, cei care solicita trebuie sa ... citeste toata stirea