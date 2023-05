Toate statisticile europene ne indica faptul ca, in prezent, suntem in situatia de a face fata celei mai grave crize a costului vietii din ultima generatie! Preturile alimentelor au crescut cu mult peste rata inflatiei, mai ales in privinta celor de baza. Statele din Europa Centrala si de Est, din randul carora face parte si Romania, au fost cele mai afectate de acest fenomen, la nivelul intregii Uniuni Europene.Este o situatie dramatica, greu de gestionat la nivel social, iar oamenii isi ... citeste toata stirea