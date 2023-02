Cum va arata traficul rutier in zona Silk District, la finalizarea proiectului

Infrastructura rutiera din zona este unul dintre cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le luam in calcul atunci cand alegem o locuinta noua, sau un nou sediu pentru afacerea noastra. Existenta mijloacelor de transport in comun, a trotuarelor, locuri de parcare, multiple cai de acces, zone pietonale, spatii verzi - toate acestea sunt elementare intr-un oras modern in plina dezvoltare.In Iasi, cel mai mare santier in lucru este in acest moment la Silk District, unde, pe o fosta ... citeste toata stirea