Cum va cheltui Chirica banii iesenilor in 2022. Functionarea orasului, cu 25% mai scumpa

Mihai Chirica a prezentat ieri cateva linii din bugetul pe anul in curs, aflat in consultare publica. Vor fi cheltuieli mai mari pentru functionare si mai mici, fata de anul trecut, pentru investitii.Spre deosebire de anul trecut, bugetul Iasului propus pentru 2022 - desi comparabil, dupa volumul veniturilor si cheltuielilor - va avea mai multi bani pentru sectiunea de functionare, aproximativ 65 la suta, fata de 52 la suta anul trecut. Diferenta, acum mai mica decat in 2021, va merge la