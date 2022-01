Cum vrea Costel Alexe sa cheltuie banii iesenilor in acest an. Comparatii cu alte judete

Cel mai incalcit buget judetean pe 2022: din CJ se vede mai mare, iar de afara, mai mic. De cateva zile, ascuns undeva in sectiunile vechii pagini a Consiliului Judetean Iasi, se afla propunerea de buget pe anul in curs, in consultare publica. In cele 46 de pagini sunt doar tabele pline cu cifre marunte. Nu exista nici doua randuri de explicatii, in asa fel incat sa inteleaga ceva si "tanti Lenuta de la Costuleni", vorba primarului Chirica. Proiectul de buget mentioneaza la venituri o suma ceva ... citeste toata stirea