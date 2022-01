Cum vrea sa scape primarul Chirica de un martor incomod

Primarul Mihai Chirica continua ofensiva impotriva secretarului general al municipiului si vrea sa puna in scena eliberarea din functie a Denisei Ionascu. Aceasta este unul dintre martorii in dosarele in care procurorii il cerceteaza pe primar pentru diverse fapte, inclusiv abuz in serviciu. Denisa Ionascu este secretar general din 2011, cand a castigat un concurs in acest sens.Mihai Chirica a actionat pe doua fronturi in ultimele saptamani: a vrut o schimbare legislativa prin care sa "lege" ... citeste toata stirea