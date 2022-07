Cunoscut preot misionar, mort pe litoral la 44 de ani. Parintele slujea pro bono si era pasionat de motociclete

Preotul iesean Radu Diaconu, in varsta de 44 de ani, s-a stins din viata intr-un hotel de la malul Marii Negre, dupa ce a facut infarct. El se afla singur pe litoral, in statiunea Eforie Nord. Cunoscutul preot din Iasi Radu Diaconu a facut infarct in camera sa de hotel in care se afla singur, in statiunea Eforie Nord. El le-a spus prietenilor ca nu se simte prea bine, la cateva ore dupa ce a facut scufundari in Marea Neagra.Radu Diaconu era preot misionar la Mitropolia Moldovei si Bucovinei si ... citeste toata stirea