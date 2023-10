Pacatele tineretii o aduc pe o avocata in spatele gratiilor. Ea a fost trimisa in judecata pentru lovire sau alte violente, vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Ar fi putut scapa nepedepsita decat macar ramanea la locul accidentului provocat. Chiar condamnata, ar fi ramas in libertate daca in urma cu 7 ani nu ar fi ajutat un detinut sa primeasca telefoane si alcool in penitenciar.Problemele Mihaelei Scafaru cu legea au inceput in 2015, cand un detinut, Florin ... citeste toata stirea