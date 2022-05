Cunoscutul futurolog Richard van Hooijdonk vine la Iasi, in 27 mai, la IQ Digital Summit, pe scena Teatrului National, unde va vorbi despre viitorul organizatiilor si despre cum ar trebui sa ne pregatim pentru schimbarea continua. Anuntul a fost facut de Dan Radu pe pagina sa de Facebook."Am fost la scoala. Am dobandit niste aptitudini care trebuiau sa ne foloseasca 40, 50 de ani. Acum, ne folosesc, in medie, 5 ani. Invatam pentru lumea ... citeste toata stirea