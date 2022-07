Cupa Iulius Mall ed XVI la final!

Asociatia Impreuna pentru Miroslava in parteneriat cu Iasah si Iulius Mall din Iasi a organizat Cupa Iulius Mall ed XVI in cadrului careia s-au desfasurat 4 turnee de sah cu peste 140 de jucatori din Iasi, Bucuresti, Arad, Suceava, Bacau, Vaslui, Botosani si Republica Moldova.La Open A avem un castigator special Chiriac Daniel, campionul Republicii Moldova la 18 ani, iar la fete Iacob Amelia de la ACS Hannibal Bucuresti. La Turneul de blitz cel care s-a detasat in castigator a fost Calin ... citeste toata stirea