Cuplurile de ieseni cu peste 50 de ani de casnicie vor fi premiate de primarul Iasului

Evenimentul are loc duminica viitoare, in Parcul Expozitiei * vor sustine concerte Stefan Pintilie si RaoulPe 15 mai, incepand cu ora 9.00, Primaria municipiului Iasi prin Directia Locala de Evidenta a Persoanelor organizeazain Parcul Expozitiei cea de-a XVIII-a editie a sarbatorii "Ziua Familiei",la care sunt asteptate sa participe aproximativ 400 de familii ce au aniversat 50 de ani de casatorie in perioada 1 ianuarie 2021-10 mai 2022. Un numar de 42 de familii vor fi premiate, in cadrul ... citeste toata stirea