Primaria va cheltui peste un milion de lei pentru a tipari "Curierul de Iasi" pana la finalul anului 2024. In acest sens, municipalitatea a lansat o licitatie pentru incheierea unui acord-cadru care, ulterior, se va concretiza prin contracte subsecvente in functie de necesitatile Primariei.Institutia estimeaza ca va tipari aproape 110.000 exemplare in fiecare luna, intr-un an 2024 care va cuprinde patru sesiuni de alegeri: europarlamentare, locale, parlamentare si prezidentiale. "Obiectul ...