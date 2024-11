Cursa de la ghiseu: De ce o hartie poate strica o zi intreaga?

In Iasi, orasul cultural plin de istorie si studenti, se desfasoara zilnic o competitie tacuta, dar intensa: cursa de la ghiseu. O cursa in care nu conteaza atat viteza, cat rabdarea, creativitatea in completarea formularelor si rezistenta psihica in fata... birocratiei romanesti.Dimineata, la linia de startOra 8:00. In fata cladirii unei institutii publice din centrul Iasului, coada e deja formata. Inghetati de frig si inarmati cu mape de plastic, oamenii seamana cu niste sportivi care se ... citește toată știrea