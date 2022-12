Curse gratuite pentru refugiatii ucrainieni. Un sofer CTP este vorbitor de rusa si a reusit sa castige increderea persoanelor refugiate

Primaria Municipiului Iasi, in colaborare cu Compania de Transport Public (CTP) Iasi locala organizeaza curse speciale pentru refugiatii veniti din Ucraina."Avem curse speciale pentru refugiati in conformitate cu orarul trenurilor pe care ni-l comunica in fiecare zi reprezentanti ai garii din Chisinau. Cu aceste autobuze calatoresc refugiatii veniti din Ucraina prin Republica Moldova, dar si din tara lor de origine", declara Andreea Luca, purtator de cuvant CTP.Refugiatii vin la Gara Socola, ... citeste toata stirea