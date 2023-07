S.C. Conectingcurs Profesional s.r.l. & SC RISICR Consulting s.r.l. organizeaza la BUSTENI, in perioada 7 - 8 IULIE si 28 - 29 IULIE 2023, cursuri ISCIR.S.C. Conectingcurs Profesional s.r.l. & SC RISICR Consulting s.r.l. organizeaza la BUSTENI, in cadrul Hotelului Silva, urmatoarele cursuri autorizate in domeniul ISCIR pentru prima atestare si prelungire atestat astfel:1. Personal Tehnic de Specialitate Responsabil cu Verificarea Tehnica (RVT)2. Personal Tehnic de Specialitate Responsabil ... citeste toata stirea