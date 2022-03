Cursuri online pentru elevii de liceu care vor sa dea admiterea la facultatile UAIC

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) pune la dispozitia elevilor de liceu, gratuit, o serie de cursuri deschise la toate cele 15 facultati, care pot fi urmarite in direct, online, in perioada 31 martie - 15 aprilie 2022.In timpul cursurilor vor fi prezentate si informatii importante despre admiterea in anul universitar 2022-2023."Avand in vedere experientele pozitive din ultimii doi ani, continuam si anul acesta sa le oferim elevilor care aspira la studii universitare ... citeste toata stirea