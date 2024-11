Curtea de Apel a decis: in cazul juristului de la Socola, fapta nu exista!

Corneliu P. a fost consilier juridic al Institutului de Psihiatrie "Socola" intre 26 octombrie 2015 si 16 august 2022, fiind concediat disciplinar pe motiv ca nu si-a indeplinit atributiile de serviciu. In primavara lui 2023, conducerea spitalului i-a facut plangere penala pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu in forma continuata.Fostului angajat i s-a reprosat ca, in mod deliberat, nu si-a indeplinit atributiile de serviciu prevazute in fisa postului. Mai precis, a aparat ... citește toată știrea