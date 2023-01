Curtea de Apel Iasi a decis: batrana care si-a ucis matusa ramane in puscarie inca 18 ani

* crima a avut loc la inceputul anului trecut * ambele femei erau in prag de coma alcoolica, victima avea 2,52 mg/l in sange, autoarea omorului, un pic mai mult * a fost un conflict spontan, izbucnit din nimic, dupa jumatate de secol de armonie intre cele douaCeva mai mult de jumatate de secol a fost prietenie mare intre Cornelia Gheorghe (67 de ani) si Paulina T. Nepoata si matusa de pe mama. Cele doua locuiau in comuna vasluiana Albesti, petreceau impreuna majoritatea timpului si, in ... citeste toata stirea