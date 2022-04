Curtea de Apel Iasi extradeaza un israelian in Belarus

Curtea de Apel Iasi a decis extradarea unui cetatean israelian in Belarus, motivand ca nu exista probe pentru implicarea dictaturii lui Aleksandr Lukasenko in razboiul ruso-ucrainean si nici ingrijorari temeinice cu privire la respectarea drepturilor omului in Belarus, transmite Info Sud-Est.Anterior, israelianul a fost prins si in Ungaria, dar tara vecina a respins extradarea acestuia, invocand fix opusul motivarii judecatorilor romani.Decizia din Romania, luata in 15 aprilie, in ... citeste toata stirea