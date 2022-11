Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata, la ora 6,50, fiind simtit si de ieseni.Potrivit infp.ro, seismul a avut loc in zona Vrancea la adancimea de 140 de km.Unda de soc a fost resimtita si la Iasi, multi primind mesaj Ro-alert.Undele seismului s-au simtit mai mult sau mai putin in tota tara:"S a simtit binisor in Iasi""La Valea Lupului,nimic""La Brasov ... citeste toata stirea